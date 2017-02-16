Жительница Житикары выиграла суд по делу о клевете в «Одноклассниках»

В Костанайской области женщина подала в суд на другую женщину за клевету в социальной сетти «Одноклассники», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

Жительница Житикары обратилась в суд о привлечении к уголовной ответственности гражданки Б. 1991 года рождения по ст. 130 ч. 2 УК РК (клевета). Кроме того, она просила взыскать в свою пользу с гражданки сумму в размере 100 тысяч тенге в качестве денежной компенсации за причиненный ей моральный вред.

Частный обвинитель М., зайдя на свою персональную страницу в социальной сети «Одноклассники» в группе «Объявления Житикара» обнаружила публичную запись гражданки А.: «Никогда не обращаться, Олеся и Иван – аферисты». На что откликнулась другая жительница Житикары гражданка М., написав комментарий следующего содержания: «Полностью поддерживаю автора. Олеся Морозова и Иван Оскарбеков (он судимый наркоман, украл у меня 40000 тенге, не сделав ремонта) обещает расправой… будьте бдительны!!!»

Между тем, в суде сожитель заявительницы подтвердил, что действительно получил от Б. 40 тысяч тенге за ремонт в её квартире. Но считает, что свои обязательства по договору он выполнил в полном объеме, а потому требования Б. о возврате ей этой суммы являются необоснованными.

При этом девушка не была знакома с частным обвинителем, а на почве личной неприязни к её сожителю внесла заведомо ложный письменный комментарий, под которым другие лица проставили «класс».

По мнению заявительницы Олеси М., гражданка Б., используя Интернет, распространила в нём заведомо ложные сведения о ней как об аферистке. Данным поступком опорочены честь и достоинство потерпевшей, подрывающие её репутацию.

Гражданка Б. публично в зале судебного заседания принесла свои извинения М.

Суд, учтя и изучив все обстоятельства дела, признал гражданку Б. виновной в совершении уголовного правонарушения, но на основании части 1 статьи 65 УК РК освободил её от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Исковые требования потерпевшей М. суд удовлетворил частично. В пользу потерпевшей с гражданки Б. взыскана сумма в размере 5 тысяч тенге морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.