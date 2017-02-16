Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Глава иранской делегации рассказал, как прошли переговоры в Астане

16 февраля 2017, 20:17

"Все вопросы, связанные с перемирием, мы обсудили с участниками", — сообщил Ансари.


Участники переговоров в Астане обсудили все вопросы по перемирию в Сирии и находятся в начале пути к сирийскому урегулированию, заявил журналистам по итогам пленарного заседания глава делегации Ирана замглавы МИД Хосейн Джабери Ансари. Об этом пишет РИА Новости.

"Все вопросы, связанные с перемирием, мы обсудили с участниками", — сообщил Ансари.

Он отметил, что по итогам двух встреч в рамках астанинского процесса стороны находятся "в начале пути" к сирийскому урегулированию, и важно делать "правильные шаги".

Ансари не исключил, что в будущем встречи могут пройти на более высоком уровне.

Фото © Sputnik/ Sputnik


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...