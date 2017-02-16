Глава иранской делегации рассказал, как прошли переговоры в Астане

"Все вопросы, связанные с перемирием, мы обсудили с участниками", — сообщил Ансари.

Участники переговоров в Астане обсудили все вопросы по перемирию в Сирии и находятся в начале пути к сирийскому урегулированию, заявил журналистам по итогам пленарного заседания глава делегации Ирана замглавы МИД Хосейн Джабери Ансари. Об этом пишет РИА Новости.

"Все вопросы, связанные с перемирием, мы обсудили с участниками", — сообщил Ансари.

Он отметил, что по итогам двух встреч в рамках астанинского процесса стороны находятся "в начале пути" к сирийскому урегулированию, и важно делать "правильные шаги".

Ансари не исключил, что в будущем встречи могут пройти на более высоком уровне.

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