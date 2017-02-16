Участники "астанинского процесса" согласовали механизм обмена пленными

На переговорах по Сирии в Астане удалось сформировать механизм обмена пленными, согласован пункт об обмене телами погибших, заявил замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Афанасьев. Об этом пишет РИА Новости.

"В ходе непростых встреч сегодня удалось сформировать механизм обмена насильственно удерживаемых лиц, прежде всего женщин и детей. Кроме того, впервые в положение о совместной оперативной группе, которое было сегодня утверждено, включен пункт об обмене телами погибших, что, на наш взгляд, также будет служить укреплению мер доверия", — сказал представитель Генштаба, выступая в ходе видеомоста Москва – Дамаск – Астана "Межпарламентский диалог о мирном будущем Сирии", организованного МИА "Россия сегодня".

Фото © РИА Новости. Министерство обороны РФ