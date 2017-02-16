Британцы увеличили траты на рестораны и снизили на вино и табак

Британские семьи в последние пять лет стали меньше денег тратить на алкоголь и сигареты, и больше - на рестораны, свидетельствуют данные Национальной статистической службы Британии.

В целом структура расходов британских семей не сильно изменилась, и на этом фоне сокращение трат на алкоголь и сигареты оказалось более заметным, сообщает ВВС.

За год - с апреля 2015 по конец марта 2016 года - семьи в Британии в среднем тратили порядка 528 фунтов (более 658 долларов) в неделю - почти столько же, сколько и в предыдущие 12 месяцев.

Однако расходы британских семей на алкоголь и сигареты в этот период сократились в среднем до 11,40 фунта в неделю (14,2 доллара). В начале 2000-х годов траты на алкоголь и сигареты составляли почти 20 фунтов (24,9 доллара).

Теперь, согласно статистике, британцы стали больше оставлять денег в ресторанах, кафе и отелях. Там жители Соединенного Королевства тратят порядка 45 фунтов в неделю (56 долларов). Впервые за пять лет этот показатель достиг такого высокого уровня. В эту сумму включены также счета за алкогольные напитки, которые британцы приобретают в пабах и ресторанах.

Также довольно заметны региональные отличия в расходах на алкоголь и сигареты. Так, семьи в Шотландии тратят на алкогольные напитки около 8,90 фунта в неделю (11 долларов), тогда как в целом по стране такие расходы составляют 7,80 фунта (9,7 доллара). При этом жители Шотландии больше предпочитают крепкие алкогольные напитки.

Расходы на сигареты в разных регионах Соединенного Королевства отличаются еще больше. Если в Англии семьи тратят на сигареты в среднем 2,90 фунта в неделю (3,6 доллара), в Уэльсе - 3 фунта (3,7 доллара), то в Шотландии такие расходы составляют 4,90 фунта (6,1 доллара), а в Северной Ирландии - 6,60 фунта (8,2 доллара).

Также, как свидетельствуют данные статистической службы страны, британские семьи все больше денег тратят на оплату услуг связи - почти 16 фунтов в неделю (19,9 доллара) уходит на оплату телефонных счетов и почтовых услуг.