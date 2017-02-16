Президент ЮАР отверг обвинения в расизме

Президент ЮАР Джейкоб Зума отверг обвинения белого меньшинства в том, что его экономическая программа стимулирования бизнеса, принадлежащего исключительно чернокожим, является расистской. Об этом сообщает ТАСС.

"Это не является проявлением ненависти к белому населению. Этим мы залечиваем раны прошлого и добиваемся истинного примирения. Белые соотечественники также будут участвовать в процессе создания единого, нерасового и процветающего общества", - заявил он в парламенте, выступая по итогам обсуждения ежегодного послания к нации.

В нем Зума объявил начало радикальной трансформации в пользу чернокожего большинства. Он объяснил это тем, что спустя 23 года после падения режима апартеида в 1994 году белое меньшинство продолжает доминировать в экономике и получает доходы в пять раз больше коренного населения. "Чернокожее большинство продолжает оставаться экономически ущемленным. Нужны фундаментальные изменения в структуре собственности и контроле над экономикой в пользу всех южноафриканцев", - отметил президент.

Он также обещал изменить "извращенную ситуацию", когда только 10% зарегистрированных на фондовой бирже Йоханнесбурга компаний принадлежат темнокожим владельцам, а в руководстве фирм 72% белых менеджеров, в то время как белое меньшинство составляет лишь 8% населения. "Мы хотим видеть чернокожих собственников в промышленности", - сказал президент.

Кроме того, Зума пообещал "изменить расовый состав собственников" в горнорудной промышленности, являющейся хребтом национальной экономики. Он подчеркнул, что для управления природными ресурсами будет создана государственная горнорудная компания.

Глава государства также призвал приступить к экспроприации земли у белых фермеров, отметив, что чернокожее большинство владеет только 9,8% от 82 млн гектаров сельскохозяйственных угодий. "Невозможно добиться истинного примирения, пока не решен земельный вопрос", - отметил он.

"Завоеванная в 1994 году политическая свобода должна сопровождаться экономической свободой чернокожего большинства нашей страны", - резюмировал президент.