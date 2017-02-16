Подписан указ о новом назначении Тасмагамбетова

Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, 3 февраля, Имангали Тасмагамбетов указом Президента был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра РК и назначен послом Казахстана в России.