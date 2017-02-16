Элизабет Турсынбаева идет третьей после короткой программы на Турнире четырех континентов
16 февраля 2017, 21:42
Соревнования проходят в Южной Корее.
Казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева участвует в Турнире четырех континентов в южнокорейском Канныне, передает sports.kz.
После короткой программы лидирует канадская фигуристка Габриэль Дэйлмен, получившая от судей 68,25 балла. Второе место занимает ее соотечественница Кэйтлин Осмонд (68,21), третье - представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (66,87). Произвольную программу фигуристки представят в субботу.
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