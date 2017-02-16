Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Представитель сирийской оппозиции пессимистично оценил переговоры в Астане

16 февраля 2017, 22:20

В среду в рамках астанинского процесса прошло пленарное заседание участников переговоров.


Представитель делегации оппозиции Сирии на переговорах в Астане Усама Абу Зейд сообщил, что пессимистично оценивает их результат и не рассчитывает на проведение третьего раунда. Об этом пишет РИА Новости.

"Укрепляется ощущение, что Астана абсолютно ничего не дала сирийскому народу. Это трата времени сирийцев…, поэтому я говорю, что очень пессимистично настроен и не ожидаю, что будет новый раунд переговоров в Астане", — сказал Абу Зейд РИА Новости.

В среду в рамках астанинского процесса прошло пленарное заседание участников переговоров.

Фото © РИА Новости. Болат Шайхинов


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...