Представитель сирийской оппозиции пессимистично оценил переговоры в Астане

Представитель делегации оппозиции Сирии на переговорах в Астане Усама Абу Зейд сообщил, что пессимистично оценивает их результат и не рассчитывает на проведение третьего раунда. Об этом пишет РИА Новости.

"Укрепляется ощущение, что Астана абсолютно ничего не дала сирийскому народу. Это трата времени сирийцев…, поэтому я говорю, что очень пессимистично настроен и не ожидаю, что будет новый раунд переговоров в Астане", — сказал Абу Зейд РИА Новости.

В среду в рамках астанинского процесса прошло пленарное заседание участников переговоров.

Фото © РИА Новости. Болат Шайхинов