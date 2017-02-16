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Смертельная схватка кобры с черной вдовой попала на видео

16 февраля 2017, 22:24

Ядовитая змея проползла в торговый зал, но встретила на своем пути опасного паука, который усыпил кобру своим ядом.


В сети набирает популярность видео "смертельной схватки" сетчатой кобры и красноспинного паука, пишет РИА Новости.

Как сообщает Herald Sun, ролик был снят в одном из магазинов автозапчастей австралийского города Кобрам. Ядовитая змея проползла в торговый зал, но встретила на своем пути опасного паука, который усыпил кобру своим ядом.

Владелец магазина Брендон Маэр рассказал журналистам, что такие поединки случаются довольно часто. Предприниматель уже неоднократно находил в подсобных помещениях тела змей, убитых черными вдовами.

Укус сетчатой кобры смертелен для человека, а ее яд считается вторым по силе среди змей. Однако кобры этого вида уязвимы перед нейротоксином, выделяемым австралийскими красноспинными пауками.


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