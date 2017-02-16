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В Алматы на развязке ВОАД столкнулись три автомобиля

16 февраля 2017, 22:55

В результате происшествия никто не пострадал.


Вечером в четверг, 16 февраля, в Алматы столкнулись три автомобиля, передает корреспондент Zakon.kz.

По ВОАД автомобиль Nissan Juke заезжал на развязку с улицей Хаулиуллина в северном направлении. Водитель поздно понял, что на мосту машины стоят, а не двигаются. На полном ходу он врезался сзади в микроавтобус Mercedes, тот по инерции - в стоящие впереди «Жигули».

Удар был достаточно мощный. У водителя сзади сидели двое детей, их отвезли в больницу на осмотр, но лишь для проформы.



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