В Алматы на развязке ВОАД столкнулись три автомобиля

Вечером в четверг, 16 февраля, в Алматы столкнулись три автомобиля, передает корреспондент Zakon.kz.

По ВОАД автомобиль Nissan Juke заезжал на развязку с улицей Хаулиуллина в северном направлении. Водитель поздно понял, что на мосту машины стоят, а не двигаются. На полном ходу он врезался сзади в микроавтобус Mercedes, тот по инерции - в стоящие впереди «Жигули».

Удар был достаточно мощный. У водителя сзади сидели двое детей, их отвезли в больницу на осмотр, но лишь для проформы.



