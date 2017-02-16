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В Астане временно перекроют улицу Туркестан

16 февраля 2017, 22:59

Управление автомобильных дорог г. Астаны рекомендует автолюбителям заранее планировать маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


В Астане с субботы, 18 февраля, будет перекрыта улица Туркестан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В столице в рамках проекта «Инженерные сети и дороги планировочного района №1 (южнее ул. № 19) в городе Астане. Строительство ул. Туркестан (ул. № 34)» планируется начать строительно-монтажные работы по ул. Туркестан на участке от ул. Сыганак до ул. Алматы.

В связи с чем с 18 февраля 2017 года по 31 мая на указанном участке будет перекрыто движение транспортных средств.

Управление автомобильных дорог г. Астаны рекомендует автолюбителям заранее планировать маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.



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