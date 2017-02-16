Ученые назвали идеальные пропорции женских губ

Биологи из университета Калифорнии выяснили, что мужчин привлекают больше всего женщины с крупными губами естественных пропорций, занимающими 4,5% от площади лица, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Facial Plastic Surgery. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы считаем, что женщинам, которые увеличивают себе губы при пластических операциях, следует придерживаться природных пропорций в соотношении их размеров. Иными словами, гигантские верхние губы, которыми щеголяют некоторые знаменитости, не увеличивают, а уменьшают их привлекательность", — рассказывает Брайан Вон (Brian Wong) из университета Калифорнии в Ирвине (США).

Внешность человека играет огромную роль в том, как развивается его жизнь, причем она влияет не только на личную жизнь, но и на карьеру и положение в обществе в целом. К примеру, в 2011 и в 2013 годах две группы британских ученых обнаружили, что красивые люди в среднем обладают более высоким IQ, и чаще устраиваются на более перспективную работу, чем люди с заурядной или неприглядной внешностью.

Подобная зависимость существует как среди мужчин, так и среди женщин, и заставляет многих людей, особенно представительниц слабого пола, менять внешность при помощи пластических операций. Одной из самых популярных операций, по словам Вона, хирурга по профессии, является процедура по увеличению размеров губ.

Вон и его коллеги задумались о том, насколько привлекательней становятся женщины после таких операций. Для ответа на этот вопрос ученые набрали группу из нескольких десятков добровольцев-мужчин, и показали им несколько фотографий одной и той же женщины, чьи губы были отретушированы.

Сравнивая оценки, которые "эксперты" выставляли этим фотографиям, авторы статьи обнаружили, что мужчин сильнее всего привлекают большие губы естественных пропорций, увеличенные примерно на 53%. Нижняя половина таких идеальных губ должна быть примерно в два раза больше, чем верхняя, и занимать около 10% площади нижней трети лица.

Как отмечают ученые, подобные губы не являются несбыточной фантазией мужчин – их можно встретить как среди "природных" вариаций, так и получить после пластической операции. В ближайшее время Вон и его коллеги изучат противоположный вопрос: какие губы привлекают женщин.

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