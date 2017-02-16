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Пропавшего в Мангистауской области 17-летнего Амандыка Сатыбалдиева нашли мертвым

16 февраля 2017, 23:19

Официальных комментариев от полиции пока нет.


Семнадцатилетнего Амандыка, который ушел из дома в августе 2016 года, нашли мертвым. Его опознали по кольцу на пальце, об этом сообщили родственники молодого человека, пишет «Лада».

Страшную новость полицейские сообщили семье сегодня, 16 февраля, рассказывает отец Амандыка.

- Наши родные уже ездили на опознание и узнали сына по кольцу на пальце. Нам сказали, что его нашли в районе Приозерного в болоте в камышах, - рассказал отец.

Официальных комментариев от полиции пока нет.

Напомним, Амандык Сатыбалдиев 26 августа вышел из дома в селе Мангистау-5 примерно в 20:00 вечера. С тех пор его никто не видел. Разыскивали парня родные, знакомые и 50 солдат, которые совместно с участковыми прочесывали все населенные пункты и местность вокруг. Родные Амандыка предлагали вознаграждение в размере 2 миллионов тенге за информацию о сыне. В октябре отец отправился в Атырау, именно там, по словам экстрасенса, к которому обратились родственники, нужно было искать пропавшего парня.


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