В Астане выставили на продажу виллу за 3,3 млрд тенге

В одном из районов Астаны выставлена на продажу 12-комнатная двухэтажная вилла стоимостью 3,3 миллиарда тенге (10,3 миллиона долларов). Это самое дорогое предложение по продаже недвижимости в столице.

"Эксклюзивное предложение для ценителей утонченного вкуса. Продается шикарный коттедж в одном из элитных районов столицы Казахстана. Одним словом, самая шикарная вилла в Астане", - говорится в объявлении на сайте Krisha.kz.

"Коттедж выдержан в светлых тонах. Все материалы, использованные при отделке дома, из качественных материалов. Лестница из прочного дерева - дуба. Проект дома рационально разработан мастерами своих дел - именитыми проектировщиками, строителями дизайнерами и флористами. Строился для большой семьи, оборудован всеми удобствами для детей (домик, игральная зона) и взрослых", - сообщается в объявлении.

Интерьер выполнен в классическом стиле. Использованы натуральный мрамор, 13 килограммов сусального золота, слоновая кость, дерево. Каждая потолочная фреска и рисунки на мраморном полу сделаны художниками вручную.

В доме установлены пластиковые окна, имеются навес, баня, гараж, сад и веранда. В каждой имеются собственный санузел и гардеробная. Вместе с домом покупателю достанутся кухонный и спальный гарнитуры, столы, стулья и бытовая техника.

Во дворе также расположены летний домик, включающий в себя гостевую часть, печь, зону барбекю и летнюю площадку, гараж на пять мест и беседки. Двор озеленен разновидными саженцами - ель, береза, цветы, клубника, виноград и другая растительность.

На первом этаже есть сауна (финская и русская бани), комната отдыха и ожидания для рабочего персонала, винный погреб, малый зал, кухонная зона, комнаты для персонала. На втором этаже находятся гостиная, занимающая 70 квадратных метров, три спальни и детская.

Имеется сигнализация, видеонаблюдение, домофон, видеодомофон и круглосуточная охрана. Огороженный кирпичным забором участок занимает 76 соток.



