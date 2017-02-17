Капитан "Барыса" покинул площадку после удара в голову от экс-игрока сборной Казахстана

Капитан "Барыса" Брэндон Боченски не смог доиграть матч регулярного чемпионата против новокузнецкого "Металлурга", передает Vesti.kz.

На 37-й минуте встречи в Астане Боченски получил удар в область головы и шеи, после чего отправился в раздевалку. Повреждение ему нанес защитник "Металлурга" Алексей Васильченко - за это арбитры выписали ему пятиминутный штраф и удаление до конца игры.

35-летний Васильченко является воспитанником усть-каменогорского хоккея. С 2008 по 2011 год он выступал за "Барыс". Также в своей карьере Васильченко защищал цвета сборной Казахстана, в составе которой играл на Олимпиаде-2006, Азиаде-2011 и пяти чемпионатах мира.

Хоккеисты "Барыса" проиграли в овертайме. Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Обе шайбы "Барыс" забросил в большинстве в концовке второго периода. На 37-й минуте отличился канадец Брендан Шиннимин, а на 38-й - Роман Савченко. В обоих случаях ассистентом выступил Роман Старченко.

В концовке третьего периода "Барыс" упустил победу. Астанинский клуб неудачно сыграл в большинстве, позволив "Металлургу" дважды поразить свои ворота. На 52-й минуте отличился Тимур Фаткуллин, а через шесть секунд - Кирилл Семенов.

В овертайме сильнее были хоккеисты "Металлурга". Автором победной шайбы на 63-й минуте стал Александр Комаристый.

Для "Барыса" это поражение стало 28-м в сезоне и вторым - в овертайме. С 90 очками астанинский клуб идет пятым в Восточной конференции и встретится с челябинским "Трактором" в первом раунде плей-офф.

В свою очередь, "Металлург" одержал восьмую победу в сезоне и первую - в овертайме. В активе клуба из Новокузнецка 37 очков и последнее, 15-е место в Восточной конференции. В общей таблице КХЛ "Металлург" также идет последним.

Заключительный матч в регулярном чемпионате "Барыс" проведет 18 февраля. Игра с омским "Авангардом" пройдет в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени.