Ансари рассказал о документе, согласованном странами-гарантами в Астане

Это документ, который является положением о контроле над режимом перемирия в Сирии.

Документ, согласованный странами-гарантами на встрече в Астане, — положение о контроле над режимом перемирия в Сирии, сообщил глава делегации Ирана, замглавы МИД Хосейн Джабери Ансари. Об этом пишет РИА Новости.

"Документ, который согласован тремя странами-гарантами на этой встрече, — это документ, который является положением о контроле над режимом перемирия в Сирии", — сказал Ансари журналистам.

"Два остальных документа являются дополняющими протоколами, которые имеют цель создания мирного процесса между населением, и второй — это облегчение гуманитарной помощи. Первый итоговый документ мы согласовали, будем работать над двумя остальными документами", — отметил он.

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