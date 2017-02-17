«Барыс» узнал соперника по первому раунду плей-офф КХЛ

Заключительная игра «регулярки» с «Авангардом» турнирного значения не имеет.

Астанинский «Барыс» на своем льду уступил в овертайме новокузнецкому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.

Таким образом, уже известен соперник казахстанской команды по первому раунду плей-офф КХЛ, поскольку заключительная игра «регулярки» с «Авангардом» турнирного значения не имеет. «Барысу», занявшему пятое место в Восточной конференции, предстоит встретиться с «Трактором», завершившим сезон на четвертой позиции. Первые матчи пройдут на арене «Трактор» в Челябинске — 22 и 24 февраля.