«Барыс» узнал соперника по первому раунду плей-офф КХЛ
17 февраля 2017, 01:43
Заключительная игра «регулярки» с «Авангардом» турнирного значения не имеет.
Астанинский «Барыс» на своем льду уступил в овертайме новокузнецкому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.
Таким образом, уже известен соперник казахстанской команды по первому раунду плей-офф КХЛ, поскольку заключительная игра «регулярки» с «Авангардом» турнирного значения не имеет. «Барысу», занявшему пятое место в Восточной конференции, предстоит встретиться с «Трактором», завершившим сезон на четвертой позиции. Первые матчи пройдут на арене «Трактор» в Челябинске — 22 и 24 февраля.
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