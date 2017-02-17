Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Багдаде взорвали авторынок: по меньшей мере 48 погибших

17 февраля 2017, 01:46

В среду и четверг в Багдаде взорвались бомбы около авторынков.


Как минимум 48 человек убиты при взрыве бомбы в столице Ирака, сообщают источники в правоохранительных органах и медицинских службах города. Как минимум 50 человек получили ранения, передает ВВС.

Заминированный автомобиль взорвался в районе Байя на юге Багдада.

Машина была припаркована на людной улице, где расположено множество гаражей и работают дилеры по продаже подержанных автомобилей, передает Рейтер.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России и других странах группировка "Исламское государство", передает Франс пресс.

Это уже третий взрыв в Багдаде за последние три дня. В среду также был взорван автомобиль рядом с авторынком, погибли 18 человек.

Боевики ИГ усилили атаки на территории Ирака на фоне наступления на Мосул иракской армии при поддержке коалиции во главе с США.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...