В Багдаде взорвали авторынок: по меньшей мере 48 погибших

В среду и четверг в Багдаде взорвались бомбы около авторынков.

Как минимум 48 человек убиты при взрыве бомбы в столице Ирака, сообщают источники в правоохранительных органах и медицинских службах города. Как минимум 50 человек получили ранения, передает ВВС.

Заминированный автомобиль взорвался в районе Байя на юге Багдада.

Машина была припаркована на людной улице, где расположено множество гаражей и работают дилеры по продаже подержанных автомобилей, передает Рейтер.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России и других странах группировка "Исламское государство", передает Франс пресс.

Это уже третий взрыв в Багдаде за последние три дня. В среду также был взорван автомобиль рядом с авторынком, погибли 18 человек.

Боевики ИГ усилили атаки на территории Ирака на фоне наступления на Мосул иракской армии при поддержке коалиции во главе с США.