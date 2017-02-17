Синоптики Казахстана обещают снежную пятницу
17 февраля 2017, 06:00
Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.
На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в южных областях осадки, местами сильные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с метелью.
В Мангыстауской, Костанайской областях местами ожидается туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с, в Карагандинской областью с метелью. В Кызылординской области - местами туман, гололед.
В Алматинской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо- Казахстанской области – местами туман.
В Алматы днем 6°, преимущественно облачно.
В Астане днем -13°, преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: FunKot
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844631-dcaf64cd4d0663e867ddd8c436359049
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...