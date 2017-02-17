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Синоптики Казахстана обещают снежную пятницу

17 февраля 2017, 06:00

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.


На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в южных областях осадки, местами сильные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с метелью.

В Мангыстауской, Костанайской областях местами ожидается туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с, в Карагандинской областью с метелью. В Кызылординской области - местами туман, гололед.

В Алматинской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо- Казахстанской области – местами туман.

В Алматы днем 6°, преимущественно облачно.

В Астане днем -13°, преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: FunKot

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