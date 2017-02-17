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Американские таможенники сожгли конину и молоко яка из Монголии

17 февраля 2017, 06:13

Ввоз в США конского мяса из Монголии запрещен из-за низкого уровня ветеринарного надзора в этой стране.


Таможенники в американском штате Виргиния конфисковали и уничтожили незаконно ввезенную из Монголии партию конины и молока яка, сообщает РИА Новости.

Контрабанда была обнаружена в грузе двух женщин, прибывших из Монголии в международный аэропорт имени Даллеса. Около 20 килограммов конины, более пяти килограммов которой составляли гениталии, а также три литра молока яка были спрятаны в упаковках для сока, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ввоз в США конского мяса из Монголии запрещен из-за низкого уровня ветеринарного надзора в этой стране.

Сообщается, что вся конфискованная партия сожжена. Женщинам не предъявили уголовных обвинений.

Фото: РИА Новости

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