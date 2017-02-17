Американские таможенники сожгли конину и молоко яка из Монголии
17 февраля 2017, 06:13
Ввоз в США конского мяса из Монголии запрещен из-за низкого уровня ветеринарного надзора в этой стране.
Таможенники в американском штате Виргиния конфисковали и уничтожили незаконно ввезенную из Монголии партию конины и молока яка, сообщает РИА Новости.
Контрабанда была обнаружена в грузе двух женщин, прибывших из Монголии в международный аэропорт имени Даллеса. Около 20 килограммов конины, более пяти килограммов которой составляли гениталии, а также три литра молока яка были спрятаны в упаковках для сока, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ввоз в США конского мяса из Монголии запрещен из-за низкого уровня ветеринарного надзора в этой стране.
Сообщается, что вся конфискованная партия сожжена. Женщинам не предъявили уголовных обвинений.
Фото: РИА Новости
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