В Эквадоре за три дня до выборов журналисты и политики получают конверты со взрывчаткой

Эквадорская телеведущая Жанет Иностроса, работающая на канале Teleamazonas, в четверг получила по почте конверт, в котором, предположительно, находилось взрывное устройство, сообщает ТАСС





"После окончания программы "Завтраки круглосуточно", которую ведет Иностроса, один из охранников передал ей конверт, полученный по почте без указания имени отправителя. Журналистка обнаружила в нем коробку от DVD-диска с надписью "Кто стоит за коррупцией? Неоспоримые доказательства".





"Приоткрыв ее, она поняла, что речь может идти о взрывном устройстве. Внутри находились детонатор, провода, батарейка и другие компоненты", - отмечено в заявлении Teleamazonas, размещенном на сайте компании.





На место инцидента прибыли саперы, полицейские и спасатели, которые "осуществили необходимые в таких случаях действия". Здание телеканала было временно эвакуировано. Первый анализ содержимого конверта показал, что внутри действительно находилась бомба, однако окончательный вывод представители правоохранительных органов пообещали сделать после проведения дополнительных исследований.





Накануне аналогичный инцидент произошел с председателем Национальной ассамблеи (парламента страны - прим. ТАСС) Габриэлой Риваденейрой. "Пока мы были на заседании, в мой кабинет почтой был доставлен конверт на мое имя, без данных отправителя, в котором находился похожий на компакт-диск предмет, оказавшийся взрывным устройством среднего радиуса поражения, достаточно мощным, чтобы убить, но оно, к счастью, не взорвалось", - заявила политик, которая является одним из активных участников предвыборной кампании от правящего блока левых сил. По данным эквадорской газеты El Comercio, оба конверта имеют внешнее сходство, поэтому не исключено, что речь идет об одном отправителе.





19 февраля в Эквадоре пройдут президентские и парламентские выборы. На высший государственный пост в южноамериканской стране претендуют восемь человек, однако согласно последним социологическим опросам, основная борьба развернется между тремя из них. Главным фаворитом президентской кампании считается бывший вице-президент Эквадора Ленин Морено, представляющий правящий левый блок "Альянс Страна". Вторым по популярности является представитель правоцентристского Движения CREO Гильермо Лассо, третье место в рейтинге занимает Синтия Витери из правой Социал-Христианской партии.





Фото: Mafia вики



