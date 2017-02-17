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Казахстанец стал «Человеком года» в Израиле

17 февраля 2017, 06:58

Премию «Человек года» Дмитрию вручила мэр города Рина Гринберг.


По давней и доброй традиции ежегодно в городе Кармиэль (коммерческий, культурный и индустриальный центр Израиля, это в 40 километрах от Хайфы) вручается премия «Человек года» лучшим представителям науки, культуры, литературы, искусства, спорта, политики, сообщает Sports.kz.

За прошедший 2016 год жюри единогласно присудила эту престижную премию бывшему карагандинцу, а ныне кармиэлцу Дмитрию Абраменко, который на чемпионате мира по настольному теннису среди ветеранов в испанском городе Аликанте завоевал золотую медаль в мужском парном разряде вместе с Лорестасом Трумпаускасом из Англии.

Премию «Человек года» Дмитрию вручила мэр города Рина Гринберг.

Напомню, коренной карагандинец Дмитрий Абраменко — мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата СССР в личном зачете, бронзовый призер юношеского чемпионата Европы 1983 года в командном зачете.

Многократный чемпион Казахстана среди юношей, молодежи, взрослых. С ноября 1992 года по июль 1993 года был вторым в рейтинге теннисистов СНГ после Дмитрия Мазунова (Россия). С 1993 по 2000 годы в составе сборной Казахстана участвовал в 4-х чемпионатах мира. С 1994 года живет с семьей в Кармиэле.

Фото: sports.kz

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