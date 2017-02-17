В Уральске предстоит судебный процесс по делу о загадочной смерти чиновника
17 февраля 2017, 07:04
61 — летний Файзулла Тюлегенев был найден забитым до смерти, но судмедэксперт Мендалиев посчитал, что мужчина умер от инфаркта.
Расследование длилось 9 месяцев и следствию для этого пришлось эксгумировать труп покойного после настоятельного обращения родственников погибшего, сообщает Уральская неделя.
Примечательно, что подозреваемый по делу был водворен в СИЗО только на прошлой неделе.
61 — летний Файзулла Тюлегенев был найден забитым до смерти, но судмедэксперт Мендалиев посчитал, что мужчина умер от инфаркта.
Речь идёт о руководителе отдела госинспекции по защите растений при Комитете Министерства сельского хозяйства Файзулле Тюлегеневе, который был найден 24 мая прошлого года, в собственной квартире забитым до смерти. Тогда же полиция задержала и подозреваемого – Тлека Химедденова, который также работал в госинспекции.
Дело дошло до суда только спустя 9 месяцев, а сам подозреваемый был повторно задержан и помещен под стражу только на прошлой неделе, после того как родственники погибшего через Генпрокуратуру добились эксгумации трупа спустя полгода после смерти.
На эксгумации трупа родственники настояли потому что в июле прошлого года полиция прекратила дело, основываясь на заключении судмедэкспертизы, которая несмотря на следы избиения, вынесла заключение о том, что причиной смерти стал инфаркт миокарда. Повторная экспертиза, проведенная после эксгумации трупа, установила что причиной смерти стала асфиксия дыхательных путей кровью, в результате нанесения тяжких телесных повреждений.
Сами родственники погибшего считают, что среди подозреваемых по этому делу должен проходить и еще один коллега погибшего – начальник отдела госинспекции зернового отдела при Комитете Министерства сельского хозяйства Ержигит Коблан.
Фото: Уральская неделя
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