Очередное массовое ДТП произошло в Алматы

В Алматы минувшей ночью произошло очередное массовое ДТП, передает Zakon.kz.





Nissan двигался по улице Жансугурова, не доезжая до улицы Дулатова, автомобиль остановился следом за другим авто, который пропускал пешехода. В этот же момент за Nissan резко остановился FAW, едва не въехав в машину.





Однако Lada, двигавшаяся за FAW затормозить не успела и на полном ходу врезалась в него. По цепной реакции в ДТП попали все три авто.





Пострадали водитель и пассажир Lada, первого госпитализировали.



















































