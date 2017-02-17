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Очередное массовое ДТП произошло в Алматы

17 февраля 2017, 07:44

Пострадали водитель и пассажир Lada, первого госпитализировали.


В Алматы минувшей ночью произошло очередное массовое ДТП, передает Zakon.kz.

Nissan двигался по улице Жансугурова, не доезжая до улицы Дулатова, автомобиль остановился следом за другим авто, который пропускал пешехода. В этот же момент за Nissan резко остановился FAW, едва не въехав в машину.

Однако Lada, двигавшаяся за FAW затормозить не успела и на полном ходу врезалась в него. По цепной реакции в ДТП попали все три авто.

Пострадали водитель и пассажир Lada, первого госпитализировали.















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