Очередное массовое ДТП произошло в Алматы
17 февраля 2017, 07:44
Пострадали водитель и пассажир Lada, первого госпитализировали.
В Алматы минувшей ночью произошло очередное массовое ДТП, передает Zakon.kz.
Nissan двигался по улице Жансугурова, не доезжая до улицы Дулатова, автомобиль остановился следом за другим авто, который пропускал пешехода. В этот же момент за Nissan резко остановился FAW, едва не въехав в машину.
Однако Lada, двигавшаяся за FAW затормозить не успела и на полном ходу врезалась в него. По цепной реакции в ДТП попали все три авто.
Пострадали водитель и пассажир Lada, первого госпитализировали.
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