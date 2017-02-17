В США украинского хакера приговорили к 41 месяцу тюрьмы

Он был признан виновным в краже данных банковских карт.

Мужчина также должен будет выплатить штраф в размере 83,368 тысячи долларов. Адвокат 31-летнего украинца Тимоти Андерсона уточнил, что его подзащитный может выйти на свободу менее чем через год, поскольку 32 месяца он провел под стражей.

Вовненко, известный в интернете как Flycracker и Darklife, в период с 2010 по 2012 год взламывал компьютеры, принадлежащие частным лицам и компаниям, чтобы украсть имена пользователей и пароли от банковских счетов, карт и других онлайн-сервисов. По данным прокуроров, мужчина использовал ботсеть из 13 тысяч компьютеров, зараженных вредоносными программами.





Вовненко — житель Неаполя — был арестован властями Италии в июне 2014-го, а в октябре следующего года мужчину экстрадировали в США.