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В США украинского хакера приговорили к 41 месяцу тюрьмы

17 февраля 2017, 08:15

Он был признан виновным в краже данных банковских карт.


Суд в американском штате Нью-Джерси приговорил украинского хакера Сергея Вовненко к 41 месяцу тюрьмы, сообщает Lenta.ru.

Он был признан виновным в краже данных банковских карт.

Мужчина также должен будет выплатить штраф в размере 83,368 тысячи долларов. Адвокат 31-летнего украинца Тимоти Андерсона уточнил, что его подзащитный может выйти на свободу менее чем через год, поскольку 32 месяца он провел под стражей.

Вовненко, известный в интернете как Flycracker и Darklife, в период с 2010 по 2012 год взламывал компьютеры, принадлежащие частным лицам и компаниям, чтобы украсть имена пользователей и пароли от банковских счетов, карт и других онлайн-сервисов. По данным прокуроров, мужчина использовал ботсеть из 13 тысяч компьютеров, зараженных вредоносными программами.

Вовненко — житель Неаполя — был арестован властями Италии в июне 2014-го, а в октябре следующего года мужчину экстрадировали в США.

Фото: AP

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