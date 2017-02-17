В Павлодаре в колодце теплотрассы уже год живет семья
17 февраля 2017, 09:38
Сотрудники детского дома обещают помочь семье, живущей в колодце.
Бывший воспитанник детского дома не смог найти место в жизни. Никому не нужный, ушел жить под землю. Все трудности с ним решила разделить его спутница Надежда. Они моют машины и собирают макулатуру, сообщает 31 Канал.
Плановый рейд сотрудников ДЧС обернулся неожиданной находкой. Спасатели искали нарушения в колодцах, а нашли людей. Оказалось, что прямо в центре города под землей живет семейная пара: 27-летний Евгений Пихутько и его гражданская супруга, 28-летняя Надежда Храмцова. Поехать в приют или центр адаптации они не захотели.
АЛИЯ АЛМУХАМБЕТОВА, корреспондент:
- Когда Евгения и Надежду обнаружили, рассказывать о себе они отказались. Сегодня их импровизированный дом пустует. Видимо, они находятся на заработках. По словам социальных работников, канализационные люки часто становятся для лиц без определенного места жительства убежищем. Переезжать в теплый приют они в основном отказываются.
Все, что известно о паре, это то, что мужчина - выпускник детского дома в Экибастузе, а женщина - из Семея и добровольно согласилась на такую жизнь. Соцработники приезжали, чтоб предложить им приют в центре адаптации, но тоже не застали жильцов колодца. А съемочной группе настоятельно не рекомендовали в него спускаться, сказав, что потом придется проходить тотальную санобработку. Словам их пришлось поверить, ведь два раза в неделю мобильная служба приюта объезжает весь город, за зиму в социальный центр они привезли более 60 человек.
АЛИЯ МИНКАРАЕВА, социальный работник:
- Медосмотр весь проходят, у кого что, если утрата документов, то восстанавливаем документы
Под крышкой люка небольшое помещение, остатки еды и одежда. Видно, что здесь как могут создают уют. Жители многоэтажных домов со всей округи знают о необычных жителях подземелья, жалеют бездомных, но помочь ничем не могут. С рассветом супруги уходят на заработки, и на хлеб, видимо, им хватает. Ведь они ни разу не попрошайничали.
ГУЛЬНАР МУСЖАНОВА, житель г.Павлодар:
- Беспокойства нет, никакого не причиняют. Так они сами по себе, свою добычу ищут, наверное, и все. Но здесь они живут по-моему, не знаю.
Выяснилось, что Евгений - выпускник детского дома. О нелегкой судьбе своего бывшего воспитанника узнали в экибастузском интернате. В казенном доме он оказался после того, как мать лишили родительских прав.
НАГИМА АБДРАХМАНОВА, директор экибастузского детского дома «Үміт»:
- Пусть возвращается, конечно. Мы его поддержим. Может, где-то материально помочь, все-таки это наш ребенок. Многим нашим детям мы помогаем. Самое главное сейчас - ему 27 лет, его надо поставить в очередь на жилье.
Дело осталось за малым. Найти влюбленных, которые и не подозревают о своей известности. Сейчас у них, возможно, есть шанс изменить свою жизнь к лучшему.
Алия Алмухамбетова, Тимур Айтмуханбетов
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