Полиция Малайзии просит семью Ким Чен Нама дать образец ДНК для опознания
17 февраля 2017, 09:40
Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления.
Полиция Малайзии не намерена отправлять в КНДР тело Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, пока родственники умершего не предоставят правоохранителям образец ДНК для опознания тела, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции, передает РИА Новости.
"Пока никто из членов семьи или ближайших родственников не пришел на опознание и не оставил запрос на выдачу тела. Нам нужен образец ДНК члена семьи, чтобы сравнить его с профилем погибшего", — заявил полицейский Абдул Самах Мат.
"КНДР обратилась с запросом на выдачу тела, но перед тем, как это сделать, мы должны идентифицировать личность того, кому это тело принадлежит", — добавил он.
Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживают члены его семьи. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления.
По данным агентства Bernama, заместитель премьера Малайзии Ахмад Захид Хамиди подтвердил, что скончавшийся является Ким Чен Намом. Власти Малайзии задержали несколько человек по подозрению в причастности к убийству.
Фото © AFP 2017/ JoongAng Sunday
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