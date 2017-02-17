 
Преимущественно облачно
-17°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 30%

Влажность: 83%

Давление: 728 мм рт. ст.

Ветер: северный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

320.00

17 февраля 

Курс НБРК

319.42

-

АЛМАТЫ

Покупка

318.00

Продажа

320.00

АСТАНА

Покупка

319.00

Продажа

319.50

Подробнее
342.50

17 февраля 

Курс НБРК

339.80

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.50

Продажа

342.50

АСТАНА

Покупка

340.00

Продажа

342.00

Подробнее
Новости за сегодня

Подписан указ о новом назначении Тасмагамбетова

 

Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, 3 февраля, Имангали Тасмагамбетов указом Президента был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра РК и назначен послом Казахстана в России.

 

17 февраля 2017, 09:55
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код