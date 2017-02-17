 
Преимущественно облачно
-17°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 30%

Влажность: 83%

Давление: 728 мм рт. ст.

Ветер: северный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

320.00

17 февраля 

Курс НБРК

319.42

-

АЛМАТЫ

Покупка

318.00

Продажа

320.00

АСТАНА

Покупка

319.00

Продажа

319.50

Подробнее
342.50

17 февраля 

Курс НБРК

339.80

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.50

Продажа

342.50

АСТАНА

Покупка

340.00

Продажа

342.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Алматы сменился прокурор

 

В Алматы сменился прокурор, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Берик Асылов, занимавший пост прокурора Алматы с 2011 года, покинул свою должность. Его направили в СКО.

На его место был назначен Габит Миразов, который ранее возглавлял прокуратуру Алматинской области (с февраля 2012 года по 15 февраля 2017 года).

Габит Миразов родился 19 января 1965 года. Место рождения: КазССР; Джамбулская область; Джувалинский район; совхоз Биликуль. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «Юрист».

Трудовой стаж: Стажер помощника прокурора Московского района г. Алматы, стажер старшего следователя прокуратуры г. Алматы (09.1991-1992); Следователь по особо важным делам прокуратуры г. Алматы (1992-1995); Прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (1995-1996); Заместитель прокурора Алмалинского района г. Алматы (01.1996-05.1996); Заместитель, первый заместитель прокурора Медеуского района г. Алматы (1996-1998); Начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (1998-1999); Начальник Управления по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (1999-2001); Старший помощник прокурора Турксибского района г. Алматы, прокурор Балхашского района Алматинской области (02.2001-04.2001); Прокурор г. Капшагай Алматинской области (05.2002-10.2002); Заместитель, первый заместитель прокурора Алматинской области (10.2002-04.2008); Первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (04.2008-02.2012); Прокурор Алматинской области (с 02.2012).

Президент союза «Боевое братство Казахстана». Старший советник юстиции. Государственный советник юстиции 3 класса (с 05.05.2015).

 

17 февраля 2017, 09:54
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код