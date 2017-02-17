В Алматы задержаны 8 авиарейсов
17 февраля 2017, 09:59
Отмененных рейсов нет.
В Алматы задержаны 8 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
По состоянию на 16/02-17/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:
1 IQ363 Алматы-Семей (Позднее прибытие самолета) Казак Эйр
2 DV777 Алматы-Сианьян (Позднее прибытие самолета) Скат
3 IQ377 Алматы-Шымкент (Нехватка запланированных ВС) Казак Эйр
4 Z92025 Алматы-Актау (Неисправность самолета) Бек Эйр
5 KC109 Алматы-Манас (Ожидание транзитных пассажиров) Эйр Астана
6 IQ351 Алматы-Астана (Позднее прибытие самолета) Казак Эйр
7 KC887 Алматы-Пекин (Позднее прибытие самолета) Бек Эйр
8 PC659 Алматы-Стамбул (Техническая причина) Пегасус Эйрлайнз
Отмененных рейсов нет.
"В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 9999 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет", - говорится в сообщении.
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