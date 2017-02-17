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Новости за сегодня

В Северо-Казахстанской области назначили нового прокурора

 

Берик Асылов стал прокурором Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До этого Берик Асылов занимал должность прокурора Алматы. Теперь эту должность занял Габит Миразов.

Берик Асылов родился 28 февраля 1964 года. Женат, четверо детей. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «Юрист», старший советник юстиции.

Трудовой стаж: Старший следователь прокуратуры Алатауского района г. Алматы, следователь, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместитель Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальник отдела Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, прокурор г. Шымкента, заместитель, первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области; Западный региональный транспортный прокурор (12.2006-03.2008); Прокурор Актюбинской области (03.2008-2010); Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (06.2010-2011); Прокурор города Алматы (с 02.09.2011).

 

17 февраля 2017, 09:56
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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