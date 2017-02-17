Общественники и полицейские провели «Информационное бюро» в колонии

Во время акции представители МВД, медики и общественники информировали осужденных об изменениях законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, и принимаемые государством меры по гуманизации и снижению тюремного населения.

15 февраля в исправительном учреждении ЕЦ 166/5 (Акмолинская область, поселок Аршалы) прошла антинаркотическая акция «Информационное бюро» организованная Департаментом по борьбе с наркобизнесом МВД, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.





Во время акции представители МВД, медики и общественники информировали осужденных об изменениях законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, и принимаемые государством меры по гуманизации и снижению тюремного населения.





Так, в последние годы внесены изменения в уголовное законодательство по гуманизации и смягчению санкций, расширением практики применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Результатом этих изменений явилось значительное снижение тюремного населения страны на 24% или 11 тысяч человек.





Впервые уголовный кодекс предусматривает альтернативу прохождения добровольного лечения от наркотической зависимости взамен уголовной ответственности за правонарушения, связанные с употреблением и незаконным хранением наркотиков.





Развивается служба пробации, в прошлом году принят отдельный закон, закрепляющий правовые основы деятельности этой службы. Теперь пробация занимается посттюремной социальной реабилитацией, трудоустройством, организацией медицинской помощи, проводит правовое консультирование. Это помогает осужденным после освобождения быстрее влиться в общество, восстановить социальные связи.





Так же были организованы лекции для мотивации осужденных к ведению здорового образа жизни, как в учреждении, так и после освобождения, в том числе к отказу от употребления наркотиков, профилактики ВИЧ-инфекции и ее профилактики в пенитенциарной системе, а так же привития навыков здорового образа жизни.





Заместитель начальника ДБН Ардак Ерсейтов ознакомил осужденных с программами по социальной и психологической помощи употребляющим наркотики, в т.ч. и отбывшим сроки наказания лицам. С ними также же проведена дискуссия по проблеме наркомании, обсуждены новые виды ее профилактики и принимаемые меры.





- Сегодня не будет слов агитации. Просто есть желание приобщить вас к здоровому образу жизни и пожелать вам вернутся в общество социально ориентированными личностями – сообщил представитель МВД.





Место проведения акции было выбрано с учетом того, что многие, находящиеся в местах лишения свободы, оказались здесь по причине употребления наркотиков или их распространения и, как правило, не всегда имеют достаточной социальной поддержки и наиболее уязвимы к вовлечению в наркосреду после освобождения.





В акции приняли участие специалисты Центра формирования здорового образа жизни, СПИД-центра, директор Общественного фонда «Реабилитационные технологии и концепции» Орынбасар Кульжабаева, представитель спортивного направления «Street Workout» Айтын Жакупов.





Учитывая, что одной из групп профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции являются осужденные, такие акции в пенитенциарной системе проводятся и будут проводится регулярно.



