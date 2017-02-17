Казахстан сможет начать экспорт бензина Аи-92 с 2018 года

Казахстан сможет экспортировать бензин Аи-92 с 2018 года, 30 процентов которого в настоящее время импортируется из России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр энергетики Канат Бозумбаев, выступая сегодня на расширенном коллегии ведомства, проинформировал, что на финишной прямой находятся проекты модернизации и реконструкции трех нефтеперерабатывающих заводов страны. После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ Минэнерго ожидает полное обеспечение внутренней потребности страны отечественными нефтепродуктами, будет исключена импортозависимость по горюче-смазочным материалам, бензину, дизтопливу и авиакеросину.

«Кроме того, появится возможность экспорта ГСМ, потому что, избавившись от дефицита Аи-92, мы станем нетто-профицитной страной. Таким образом в 2018 году мы прогнозируем стать страной, которая сама себя обеспечивает всеми необходимыми продуктами нефтепереработки. Это впервые за годы нашей независимости», - сообщил министр.

По его данным, после модернизации трех отечественных нефтеперерабатывающих заводов объем переработки нефти возрастет с нынешних 14,5 млн. до 17,5 млн. тонн нефти в 2019 года. Увеличится производство нефтепродуктов, бензина, дизтоплива, авиатоплива, снизится производство мазута. «В 2017 году мы ожидаем производство 3 млн. тонн бензина, 4 млн. тонн дизтоплива, 3 млн. тонн мазута и около 300 тыс. тонн авиакеросина», - сообщил он.

Напомним, что в настоящее время Казахстан порядка 30 процентов бензина и 15 процентов дизельного топлива импортирует из России.