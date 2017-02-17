 
Преимущественно облачно
-17°

Астана

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 30%

Влажность: 83%

Давление: 728 мм рт. ст.

Ветер: северный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

320.00

17 февраля 

Курс НБРК

319.42

-

АЛМАТЫ

Покупка

318.00

Продажа

320.00

АСТАНА

Покупка

319.00

Продажа

319.50

Подробнее
342.50

17 февраля 

Курс НБРК

339.80

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.50

Продажа

342.50

АСТАНА

Покупка

340.00

Продажа

342.00

Подробнее
Новости за сегодня

Казахстан сможет начать экспорт бензина Аи-92 с 2018 года

 

Казахстан сможет экспортировать бензин Аи-92 с 2018 года, 30 процентов которого в настоящее время импортируется из России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр энергетики Канат Бозумбаев, выступая сегодня на расширенном коллегии ведомства, проинформировал, что на финишной прямой находятся проекты модернизации и реконструкции трех нефтеперерабатывающих заводов страны. После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ Минэнерго ожидает полное обеспечение внутренней потребности страны отечественными нефтепродуктами, будет исключена импортозависимость по горюче-смазочным материалам, бензину, дизтопливу и авиакеросину.

«Кроме того, появится возможность экспорта ГСМ, потому что, избавившись от дефицита Аи-92, мы станем нетто-профицитной страной. Таким образом в 2018 году мы прогнозируем стать страной, которая сама себя обеспечивает всеми необходимыми продуктами нефтепереработки. Это впервые за годы нашей независимости», - сообщил министр.

По его данным, после модернизации трех отечественных нефтеперерабатывающих заводов объем переработки нефти возрастет с нынешних 14,5 млн. до 17,5 млн. тонн нефти в 2019 года. Увеличится производство нефтепродуктов, бензина, дизтоплива, авиатоплива, снизится производство мазута. «В 2017 году мы ожидаем производство 3 млн. тонн бензина, 4 млн. тонн дизтоплива, 3 млн. тонн мазута и около 300 тыс. тонн авиакеросина», - сообщил он.

Напомним, что в настоящее время Казахстан порядка 30 процентов бензина и 15 процентов дизельного топлива импортирует из России.

 

17 февраля 2017, 10:20
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код