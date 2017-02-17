Утвержден состав участников на «Grand Prix»
17 февраля 2017, 10:30
Казахстана на «Grand Prix» представят 17 дзюдоистов.
C 24 до 26 февраля в Германии cостоится международный турнир «Grand Prix». В этом турнире примут участие сильнейшие дзюдоисты со всего мира. На турнире Казахстан представят 17 дзюдоистов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо.
Елдос Сметов (60 кг)
Бауыржан Жауынтаев (60 кг)
Азамат Муканов (66 кг)
Гумар Кыргызбаев (66 кг)
Жансай Смагулов (73 кг)
Азиз Калкаманулы (81 кг)
Кажымукан Отеулиев (81 кг)
Даулетхан Жакыпов (90 кг)
Айбек Серикбаев (-100 кг)
Ержан Шынкеев (+100 кг)
Еламан Ергалиев (+100 кг)
Айкуним Туйтекова (52 кг)
Мариан Урдабаева (63 кг)
Дильбар Умиралиева (70 кг)
Жанар Кашкын (70 кг)
Альбина Амангелдиева (-78 кг)
Гульжан Исанова (+78 кг)
Фото VoinDao.ru
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