Утвержден состав участников на «Grand Prix»

C 24 до 26 февраля в Германии cостоится международный турнир «Grand Prix». В этом турнире примут участие сильнейшие дзюдоисты со всего мира.

На турнире Казахстан представят 17 дзюдоистов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо.