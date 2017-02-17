Назначен заместитель акима Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Байжанов Айдарбек Естебекович назначен заместителем акима Алматинской области.

БАЙЖАНОВ Айдарбек Естебекович

Родился в 1964 году. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, Казахстанско-Российский университет, по специальностям - экономист, юрист.

Трудовой путь начал в 1981 году тренером в спортивной школе Мойынкумского района Жамбылской области. В разные годы работал директором ассоциаций «Ақжайық», «Жамбыл аяқкиім», заместителем управляющего делами аппарата акима Жамбылской области, главным инспектором, директором казенного предприятия Министерства сельского хозяйства РК, заведующим финансово-хозяйственным отделом аппарата акима Алматинской области, главным инспектором Управления делами Президента РК, заместителем директора, директором «Дирекции государственных резиденций», АО «Астана өнім», АО «Қазақтелеком» в г.Астана, исполняющим директором АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

С февраля 2016 года - заместитель генерального директора АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

Хроника

Распоряжением акима Алматинской области Абдраймов Галымжан Райылович освобожден от должности заместителя акима области в связи с переходом на другую работу.