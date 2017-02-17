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Вице-адмирал Гарвард отказался занять пост советника президента США по нацбезопасности

17 февраля 2017, 10:44

Мотивировал свое решение он семейными обстоятельствами.


Пост советника президента США по национальной безопасности, освободившийся после скандальной отставки Майкла Флинна, остается вакантным. От предложения Дональда Трампа занять этот пост отказался 60-летний вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард, передает Русская служба BBC.

Флинн покинул этот пост 14 февраля, после того как стало известно, что в декабре прошлого года он обсуждал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность отмены санкций. Это противоречит американскому законодательству, так как Флинн тогда не был на госслужбе.

Представитель Белого дома объяснил отказ Гарварда семейными и финансовыми обязательствами, однако американские СМИ сообщают, что камнем преткновения стало то, что отставной адмирал хотел привести с собой "своих людей", на что администрация президента будто бы не дала согласия.

Сам Роберт Гарвард сказал в интервью Ассошиэйтед пресс, что представители Белого дома были крайне доброжелательно к нему расположены - "и в профессиональном, и в личном плане".

"Все дело исключительно в личных обстоятельствах", - добавил он. Сейчас он работает в представительстве оборонной компании Lockheed Martin в Абу-Даби.

На пресс-конференции в четверг Дональд Трамп отверг предположения о том, что в его администрации царит хаос, утверждая, что она "работает, как отлаженная машина". После этого он уже не в первый раз обвинил СМИ в нечестности и несправедливом отношении к его персоне.

Помимо вице-адмирала Гарварда, в числе возможных кандидатов на пост советника по национальной безопасности называют отставных генералов Дэвида Петреуса и Кита Келлога - последний сейчас занимает эту должность на временной основе.

Ветеран кампаний во Вьетнаме и Ираке, 72-летний Келлог в последние годы был консультантом компании Oracle, разрабатывающей программное обеспечение.

Петреус возглавлял ЦРУ до 2012 года, когда выяснилось, что он передал журналистке - и автору его биографии - Поле Бродуэлл сверхсекретные материалы, при этом крутя с ней роман.

Этот поступок стоил ему двух лет испытательного срока, которые еще не истекли. В случае, если ему предложат пост, он должен будет уведомить своего куратора о переезде в Вашингтон.

Фото REUTERS

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