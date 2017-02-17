Вице-адмирал Гарвард отказался занять пост советника президента США по нацбезопасности

Пост советника президента США по национальной безопасности, освободившийся после скандальной отставки Майкла Флинна, остается вакантным. От предложения Дональда Трампа занять этот пост отказался 60-летний вице-адмирал в отставке Роберт Гарвард, передает передает Русская служба BBC





Флинн покинул этот пост 14 февраля, после того как стало известно, что в декабре прошлого года он обсуждал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность отмены санкций. Это противоречит американскому законодательству, так как Флинн тогда не был на госслужбе.





Представитель Белого дома объяснил отказ Гарварда семейными и финансовыми обязательствами, однако американские СМИ сообщают, что камнем преткновения стало то, что отставной адмирал хотел привести с собой "своих людей", на что администрация президента будто бы не дала согласия.





Сам Роберт Гарвард сказал в интервью Ассошиэйтед пресс, что представители Белого дома были крайне доброжелательно к нему расположены - "и в профессиональном, и в личном плане".

"Все дело исключительно в личных обстоятельствах", - добавил он. Сейчас он работает в представительстве оборонной компании Lockheed Martin в Абу-Даби.

На пресс-конференции в четверг Дональд Трамп отверг предположения о том, что в его администрации царит хаос, утверждая, что она "работает, как отлаженная машина". После этого он уже не в первый раз обвинил СМИ в нечестности и несправедливом отношении к его персоне.





Помимо вице-адмирала Гарварда, в числе возможных кандидатов на пост советника по национальной безопасности называют отставных генералов Дэвида Петреуса и Кита Келлога - последний сейчас занимает эту должность на временной основе.

Ветеран кампаний во Вьетнаме и Ираке, 72-летний Келлог в последние годы был консультантом компании Oracle, разрабатывающей программное обеспечение.

Петреус возглавлял ЦРУ до 2012 года, когда выяснилось, что он передал журналистке - и автору его биографии - Поле Бродуэлл сверхсекретные материалы, при этом крутя с ней роман.

Этот поступок стоил ему двух лет испытательного срока, которые еще не истекли. В случае, если ему предложат пост, он должен будет уведомить своего куратора о переезде в Вашингтон.



