В Жамбылской области прошел концерт посвященный творчеству Шамши Калдаякова

Зрители в очередной раз доказали свое уважение памяти королю казахского вальса Ш. Калдаякова .

В ЦКЗ «Баласагун» прошел концерт посвященный творчеству Шамши Калдаякова «Шәмшінің шарықтаған әндері», передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Казахским оркестром народных инструментов областной филармонии под руководством заслуженного деятеля РК Мухтара Рахманкулова были исполнены попурри из песен автора. В программе принимали участие трио «Тараз» под руководством заслуженного деятеля РК А. Шунирекова, деятелей культуры РК Р.Мадыханова, А.Вундер, Д.Умиралиева, отличников сферы культуры и других артистов филармонии.





На концерте прозвучали песни «Ана туралы жыр», «Қайықта», «Арқалықтың ақ таңы», «Мойынқұмда», «Отырардағы той», «Сыр сұлуы», «Тамды аруы», «Теріскей», «Жаңарған Жамбылым», «Дүнген қызы», «Бақыт құшағында», «Қара көздер», «Шынарым» и т.д. Некоторые песни сопровождались танцами танцевальных групп «Ақкербез» и «Сымбат».





Артисты областного казахского драмтеатра выступили с отрывком из постановки Исраила Сапарбаева «Сыған серенадасы».





Зрители в очередной раз доказали свое уважение памяти королю казахского вальса Ш. Калдаякова .





Фото: www.zhambyl.gov.kz



