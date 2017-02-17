В трех областях Казахстана введено ограничение движения

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

В трех областях Казахстана из-за погодных условий введено ограничение движения для автотранспорта , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».





Так, 17 февраля в 09:00 введено ограничение движения в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий для всех видов автотранспорта:

1. «Омск-Майкапшагай» км. 756-900, участок от г.Семей до с.Калбатау;

2. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 154-198, участок от поворота на с.Шульбинск до г.Семей.





В Алматинской области действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от с.Коктума до с.Достык.





В Карагандинской области в связи с метелью и плохой видимостью, ограничено движение для общественного и грузового видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1858, участок от г.Караганда до г.Балхаш.



