В трех областях Казахстана введено ограничение движения
17 февраля 2017, 11:05
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
В трех областях Казахстана из-за погодных условий введено ограничение движения для автотранспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».
Так, 17 февраля в 09:00 введено ограничение движения в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий для всех видов автотранспорта:
1. «Омск-Майкапшагай» км. 756-900, участок от г.Семей до с.Калбатау;
2. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 154-198, участок от поворота на с.Шульбинск до г.Семей.
В Алматинской области действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от с.Коктума до с.Достык.
В Карагандинской области в связи с метелью и плохой видимостью, ограничено движение для общественного и грузового видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1858, участок от г.Караганда до г.Балхаш.
Фото: ДЧС Актюбинской области
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