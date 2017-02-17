Нацвалюта продолжает укрепляться
17 февраля 2017, 11:10
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии снизился до 318,88 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 17 февраля 2017 года составил 318,88 тенге. По сравнению с утренней сессией 16 февраля (320,33/$1) нацвалюта укрепилась на 1,45 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 318,4 тенге за доллар США, максимальный - 319,5 тенге. Объем торгов составил 53 млн 100 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 157.
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