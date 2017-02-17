О старте российских футбольных команд в Лиге Европы

Последним выступал "Зенит" и, к сожалению, почин не поддержал. Поставил вместо жирного восклицательного знака или, хотя бы, точки на финише этого прекрасного вечера, кляксу. Не было в футболе питерцев ни вдохновения, ни идеи, а старанием, добродетелью, в которой зенитовцам не откажешь, прорехи не залатать, недостатков не компенсировать.





На перипетиях всех трех встреч, конечно, отчетливо отразилось то, что "Фенербахче" и "Андерлехт" живут в турнирном режиме и проводят официальные матчи, чего объективно лишены и наши клубы, и "Спарта". Преимущество в тонусе, в игровых кондициях везде стало определяющим, превалируя над всеми прочими достоинствами соперников, – а там, где его не могло быть ни у кого, в Ростове-на-Дону, именно эти прочие достоинства и сложили итог. Решительно повлияло оно и на игровые планы: кто учел этот немаловажный фактор, тот и праздновал победу. Кто держал в уме варианты, что мяч не всегда будет слушаться ног, ноги – подчиняться голове, а мысли – успевать за событиями, кто сделал ставку на бурное начало, стараясь огорошить оппонента стартовым натиском, тот и преуспел.





Четверг. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спарта" - 4:0. 15-я минута. Защитник "Ростова" Миха МЕВЛЯ (23) открыл счет в матче. Фото AFP

"Краснодар" и "Ростов" все это предусмотрели. "Зенит" же выступил под стать "Спарте".





Правильные замыслы срабатывают в футболе четко, как вчера и произошло. Гости были именно огорошены, и ранние голы звенели над стадионами как мерные удары колокола. Краснодарцы застали турок врасплох неожиданными перемещениями: голевой эпизод вылазкой через полполя соорудил центральный защитник Мартынович, за которым, еще не уразумев всю опасность происходящего, не побежал Со. Обороне пришлось разрываться и хаотично перестраиваться, нейтрализуя "лишнего" атакующего футболиста, а в результате не удалось толком прикрыть ни Вандерсона, ни брошенного посреди штрафной – и тоже нежданного в этой зоне – Классона. "Зенит" попался на несыгранности своей защиты: Иванович явно недопонял маневры Нету, который начал сдвигаться к флангу, и пока соображал, остаться на месте или пойти на подстраховку, ему за шиворот прилетела диагональ.

Нажим "Ростова" протяженностью в четверть часа, уверен, тоже стал откровением для чехов. Изучая игру дончан, тренеры "Спарты", несомненно, пользовались видеозаписями лигочемпионских и ключевых внутрироссийских встреч – а в них команда Бердыева-Данильянца-Кириченко никогда не позволяла себе подолгу "висеть" на чужих воротах, предпочитая, отдав мяч и инициативу, кусать соперника кинжальными выпадами. Похоже, пражане натурально не были готовы к тому, что "Ростов" способен сминать оборону бульдозером, перемалывать ее, как комбайн. И в какой-то мере даже легко отделались, пропустив первый мяч лишь на 15-й минуте.





Четверг. Брюссель. "Андерлехт" - "Зенит" - 2:0. Сине-бело-голубые всухую уступили бельгийской команде. Фото REUTERS





Разница между матчами выражена в цифрах на табло, а они стали производными от подходов и уровня оппонентов. "Фенербахче" опытнее, выше классом, потому быстро оправился от потрясения и пускай сам ничего особенного не создал, но и себя дожать не дал. У "быков" были шансы удвоить разрыв, но возникали они от случая к случаю, и реализовывать их в этом режиме Смолов еще не готов. "Спарта", пытаясь выровнять игру, забыла о фирменном стиле "Ростова", и когда столкнулась с прессингом по всему полю, да осталась вдесятером, переусердствовав в борьбе, совсем расклеилась. И дончане, уже в который раз в этом еврокубком сезоне, пролили на наши души бальзам футбольного счастья.

"Зенит" же, не ожидавший, что изученный им вдоль и поперек "Андерлехт" будет столь смел и непредсказуем, долго приходил в себя, пропустил еще раз и только тогда встал на ноги. Но чувствовал себя, как после двух крепких нокдаунов – ни стукнуть, как следует, ни попасть. Хорошо еще, третьего избежал. Теперь сине-бело-голубые наши должники. Как минимум, на неделю.



