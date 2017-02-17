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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 318,88 (-0,54), CNYKZT_TOD = 46,5900 (-0,3050)

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 (USDKZT_TOD),  евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),  китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги инструментом  USDKZT_TOM сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем  20 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона). Для указанных  инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие  24 члена валютного рынка KASE.  Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил  318,88 тенге за доллар (-0,54 тенге), объем торгов - 53 100 тыс. USD  (+28 200 тыс. USD).  По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено  не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.  Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил  46,5900 тенге за юань (-0,3050 тенге), объем торгов - 500 тыс. юаней  (+300 тыс. юаней).  Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего  значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если  на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было  или торги им не проводились, тренд не указывается.  

17 февраля 2017, 11:15
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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