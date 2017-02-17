Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 318,88 (-0,54), CNYKZT_TOD = 46,5900 (-0,3050)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги инструментом USDKZT_TOM сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 20 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 318,88 тенге за доллар (-0,54 тенге), объем торгов - 53 100 тыс. USD (+28 200 тыс. USD). По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 46,5900 тенге за юань (-0,3050 тенге), объем торгов - 500 тыс. юаней (+300 тыс. юаней). Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.