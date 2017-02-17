Казахстан вошел в топ-50 экономически свободных стран мира
17 февраля 2017, 11:16
Год назад в рейтинге Казахстан занимал лишь 69 позицию.
Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) обновил данные международного рейтинга экономической свободы. По его итогам Казахстан улучшил свое положение сразу на несколько пунктов, заняв 42 место в рейтинге. При этом обогнав Россию и Беларусь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
Наша страна набрала в сумме 69 баллов из 100 (максимальный рейтинг экономической свободы страны) возможных. В сравнении с прошлым годом показатель экономической свободы улучшился сразу на 5,4 пункта. Сегодня Казахстан делит свое 42-е место в рейтинге с Ямайкой и Перу.
Год назад в рейтинге Казахстан занимал лишь 69 позицию. Сегодня благодаря успехам в отечественной экономике Казахстану в том числе удалось обойти такие страны как Польша, Румыния, Бельгия и Турция. Ближе всех в рейтинге подобралась Польша, заняв 45 позицию.
Составители рейтинга оценивают экономики стран на основе десяти критериев, среди них – гарантия прав собственности, защита от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свобода торговли, гибкость рынка труда.
Аналитики дали положительную оценку практически по всем пунктам рейтинга, за исключением гибкости рынка труда и финансовой независимости.
Эксперты объясняют рост тем, что Казахстан получил значительную выгоду от политики открытости и гибкости экономики в течение последних десяти лет. При том, что государство продолжает сохранять свою долю в ключевых промышленных предприятиях, особенно в энергетическом секторе. В качестве примера благоприятных реформ называется приватизация банка, внедрение конкурентоспособных налоговых ставок, а также модернизация торгового режима.
Кроме того, аналитики заявляют, что Казахстан предпринял ряд мер и для дальнейшего роста экономической свободы.
«Несмотря на меры по расширению неэнергетического сектора, общая нормативная база должна быть более обтекаемой в целях повышения конкурентоспособности», – сделали вывод в Heritage Foundation.
Россия также значительно улучшила свой показатель, поднявшись сразу на 39 позиций и заняв 114-е место. Исследования фонда показали, что российской экономике мешает рост инфляционного давления, а также широкое распространение коррупции и недостаточная защита прав собственности.
Беларусь заняла 104-е место. Эксперты сошлись на том, что страна добилась незначительных успехов в дерегуляции, но более либеральная экономическая политика в течение финансового года не была приоритетом. При этом вмешательство государства в бизнес и контроль тормозят экономику.
Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) – стратегический исследовательский институт США, который занимается широким спектром исследования международной политики. Основан в 1973 году. Институтом декларируется идея построить статистическую модель общества и обеспечить доступ к ней широкой общественности. Фонд издает ряд аналитических исследований, из самых известных – ежегодный «Индекс экономической свободы», «Политические эксперты 2000», «Мандат на лидерство».
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