Казахстан вошел в топ-50 экономически свободных стран мира

Наша страна набрала в сумме 69 баллов из 100 (максимальный рейтинг экономической свободы страны) возможных. В сравнении с прошлым годом показатель экономической свободы улучшился сразу на 5,4 пункта. Сегодня Казахстан делит свое 42-е место в рейтинге с Ямайкой и Перу.





Год назад в рейтинге Казахстан занимал лишь 69 позицию. Сегодня благодаря успехам в отечественной экономике Казахстану в том числе удалось обойти такие страны как Польша, Румыния, Бельгия и Турция. Ближе всех в рейтинге подобралась Польша, заняв 45 позицию.





Составители рейтинга оценивают экономики стран на основе десяти критериев, среди них – гарантия прав собственности, защита от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свобода торговли, гибкость рынка труда.





Аналитики дали положительную оценку практически по всем пунктам рейтинга, за исключением гибкости рынка труда и финансовой независимости.





Эксперты объясняют рост тем, что Казахстан получил значительную выгоду от политики открытости и гибкости экономики в течение последних десяти лет. При том, что государство продолжает сохранять свою долю в ключевых промышленных предприятиях, особенно в энергетическом секторе. В качестве примера благоприятных реформ называется приватизация банка, внедрение конкурентоспособных налоговых ставок, а также модернизация торгового режима.





Кроме того, аналитики заявляют, что Казахстан предпринял ряд мер и для дальнейшего роста экономической свободы.





«Несмотря на меры по расширению неэнергетического сектора, общая нормативная база должна быть более обтекаемой в целях повышения конкурентоспособности», – сделали вывод в Heritage Foundation.





Россия также значительно улучшила свой показатель, поднявшись сразу на 39 позиций и заняв 114-е место. Исследования фонда показали, что российской экономике мешает рост инфляционного давления, а также широкое распространение коррупции и недостаточная защита прав собственности.





Беларусь заняла 104-е место. Эксперты сошлись на том, что страна добилась незначительных успехов в дерегуляции, но более либеральная экономическая политика в течение финансового года не была приоритетом. При этом вмешательство государства в бизнес и контроль тормозят экономику.





Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) – стратегический исследовательский институт США, который занимается широким спектром исследования международной политики. Основан в 1973 году. Институтом декларируется идея построить статистическую модель общества и обеспечить доступ к ней широкой общественности. Фонд издает ряд аналитических исследований, из самых известных – ежегодный «Индекс экономической свободы», «Политические эксперты 2000», «Мандат на лидерство».



