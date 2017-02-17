В Алматинской области дальнобойщику вернули похищенный на трассе груз

Подозреваемый мужчина выпущен под залог на время досудебного расследования.

Полицейские Алматинской области отыскали телевизионную технику, похищенную у водителя-дальнобойщика на горном перевале Мукыры в Коксуском районе, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





Факт кражи был зарегистрирован 11 февраля после обращения 30-летнего водителя фуры в Коксуский РОВД с официальным заявлением, в котором сообщалось, что неизвестные лица во время остановки на перевале Мукыры вскрыли прицеп его грузовика «Volvo» и похитили 15 дорогостоящих телевизоров. В связи с крупным материальным ущербом, оцененным потерпевшим в 1 300000 тенге, полицейские возбудили по факту уголовное производство, предусмотренное ст.188 ч.3 УК РК





«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Коксуского РОВД удалось задержать 42-летнего жителя г.Талгара, обоснованно подозреваемого в совершении преступления. Принятыми мерами также установлен подельник подозреваемого, оказавшимся уроженцем Восточно-Казахстанской области. Похищенные телевизоры, за исключением трех разбитых во время транспортировки, уже изъяты у подозреваемых и возвращены законному владельцу» - отметили в областной полиции.





Как выяснилось, расследованием по факту занимаются следователи Коксуского РОВД. Потерпевшему лицу восстановлен материальный ущерб. Подозреваемый мужчина выпущен под залог на время досудебного расследования.



