В Жамбылской области 700 мелких хозяйств объединились в сельскохозяйственные кооперативы
17 февраля 2017, 11:25
В текущем году в регионе планируется создать 40 сельскохозяйственных производственных кооперативов.
В регионе создано и зарегистрировано в управления юстиции 27 сельскохозяйственных производственных кооперативов, а также прошло перерегистрацию 23 сельскохозяйственных производстенных кооператива, на сегодняшний день создано 50 сельскохозяйственных производственных кооперативов в составе которого около 700 мелких и личных подсобных хозяйств, передает пресс-служба акима области.
Кроме того, в регионе для создания молочного кластера было образовано 2 сельскохозяйственных производственных кооператива в составе которого состоит 57 мелких хозяйств.
Также, в результате объединения 631 хозяйств было создано 36 коооперативов по направлению растениеводства. В составе 68 мелких хозяйств образовано 6 сельскохозяйственных производственных кооперативов .
"Согласно плана мероприятии по реализации мер по обеспечению эффективной занятости сельского населения и использования потенциала личных подсобных хозяйств для увеличения объемов производства продукции АПК и решения вопросов продовольственной безопасности Жамбылской области» в регионе создано 2 сельскохозяйственных производственных кооператива в составе которого 50 личных подсобных хозяйств, а также 4 сельскохозяйственного производственного кооператива мясного направления в составе 116 личных подсобных хозяйств, вместе взятых.
В текущем году в регионе планируется создать 40 сельскохозяйственных производственных кооперативов. В том числе, при объединений 6 личных подсобных хозяйств и создания сельскохозяйственного производственного кооператива по направлению производства и переработки мяса, молока, овощей и выращивания птицы.
Выгода вступления в кооператив для сельхозпроизводителя, являющийся членом объединения, в том что он может получить необходимые кредитные средства для проведения посевной кампании, закупить намного дешевле средства по защите растений, посевной материал, дизельное топливо, так как они приобретаются крупными партиями.
Фото: www.zhambyl.gov.kz
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