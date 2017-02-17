Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Китайцы используют фото Димаша Кудайбергенова для привлечения туристов в РК

17 февраля 2017, 11:25

Китайцам интересно приехать в страну, где живет Димаш, а не просто в Казахстан.


Китайские туристские компании придумали способ привлечения туристов в Казахстан на международную выставку «ЭКСПО-2017», сообщает МИА «Казинформ».

Они разместили на своих сайтах фотографии казахстанского певца Димаша Кудайбергенова, который в данный момент принимает участие в конкурсе «Singer».

«Китайские турфирмы реализуют турпакеты, на которых имеется фотография Димаша. Это прекрасный пример того, как его успехи влияют на имидж Казахстана. Димаш практически уже стал своеобразным лицом туризма Казахстана. Групповые поездки китайцев нам важны, они принесут деньги. Все ждут выступления на ЭКСПО Димаша. В Китае он очень популярен, с каждым туром количество его подписчиков в соцсетях растет. Китайцам интересно приехать в страну, где живет Димаш, а не просто в Казахстан», - говорит директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали.

Напомним, что Димаш Кудайбергенов стал победителем 6 тура проекта «Singer».

Фото: соцсети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...