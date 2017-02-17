Китайцы используют фото Димаша Кудайбергенова для привлечения туристов в РК

Китайцам интересно приехать в страну, где живет Димаш, а не просто в Казахстан.

Китайские туристские компании придумали способ привлечения туристов в Казахстан на международную выставку «ЭКСПО-2017» , сообщает , сообщает МИА «Казинформ»





Они разместили на своих сайтах фотографии казахстанского певца Димаша Кудайбергенова, который в данный момент принимает участие в конкурсе «Singer».





«Китайские турфирмы реализуют турпакеты, на которых имеется фотография Димаша. Это прекрасный пример того, как его успехи влияют на имидж Казахстана. Димаш практически уже стал своеобразным лицом туризма Казахстана. Групповые поездки китайцев нам важны, они принесут деньги. Все ждут выступления на ЭКСПО Димаша. В Китае он очень популярен, с каждым туром количество его подписчиков в соцсетях растет. Китайцам интересно приехать в страну, где живет Димаш, а не просто в Казахстан», - говорит директор департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марат Игали.





Напомним, что Димаш Кудайбергенов стал победителем 6 тура проекта «Singer».



