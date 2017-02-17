В Караганде расследуют появление фейкового ролика о ЦОНе

Коллектив департамента «Центр обслуживания населения» филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по Карагандинской области снял короткий видеоролик в честь празднования 10-летия с момента создания ЦОНов. Видео было продемонстрировано на корпоративном вечере. Целью его создания было поднятие корпоративного духа. В ролике присутствует флешмоб манекен челедж (Mannequin Challenge), то есть сотрудники центра находились на рабочих местах в застывших позах. Также в кадр попало рабочее совещание, после которого директор департамента ЦОН садится за рабочий стол и начинает работать за компьютером.



