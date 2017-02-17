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В Караганде расследуют появление фейкового ролика о ЦОНе

17 февраля 2017, 11:32

«Надеюсь, автора смонтированного видеоролика найдут» - глава департамента ЦОН Тлеубай Кусаинов.


Правоохранительные органы ищут распространителя фейкового видеоролика о карагандинском ЦОНе, сообщает МИА «Казинформ».

Коллектив департамента «Центр обслуживания населения» филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по Карагандинской области снял короткий видеоролик в честь празднования 10-летия с момента создания ЦОНов. Видео было продемонстрировано на корпоративном вечере. Целью его создания было поднятие корпоративного духа. В ролике присутствует флешмоб манекен челедж (Mannequin Challenge), то есть сотрудники центра находились на рабочих местах в застывших позах. Также в кадр попало рабочее совещание, после которого директор департамента ЦОН садится за рабочий стол и начинает работать за компьютером.

Однако неизвестные смонтировали свою версию ролика. На слова директора департамента ЦОН они наложили другой звук с абсурдными высказываниями. В частности, руководитель департамента «Центр обслуживания населения» Тлеубай Кусаинов «говорит», что с 1 января аббревиатура ЦОН будет расшифровываться как «Центр офигительных наук». После чего включает компьютер и начинает играть.

Руководитель департамента «Центр обслуживания населения» Тлеубай Кусаинов после проведения круглого стола прокомментировал реакцию госоргана на фейковое видео.

«Мы обратились с заявлением в Центральный отдел полиции. Сейчас расследуется уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса «Предоставление услуг для размещения интернет-ресурсов, преследующих противоправные цели». Полиция ищет. Надеюсь, автора смонтированного видеоролика найдут», - прокомментировал глава департамента ЦОН Тлеубай Кусаинов.


Фото: Вести ПМР


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