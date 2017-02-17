Кредиты международных финансовых организаций и финсектор РК

Международные фининституты продолжают осторожно кредитовать банковский сектор РК, но более активно работают с рынком микрокредитования. 2017 год начался со сделки на $44 миллиона

Казахстанские компании пытаются вернуться на внешние рынки фондирования ‒ в течение 9 месяцев 2016 года объем долга по ценным бумагам, выпущенным резидентами РК и принадлежащим нерезидентам, вырос на $818 млн, или на 4%.

Рост возобновился после резкого сокращения объемов задолженности в 2015 году почти на $4 млрд ‒ это признак осторожного возвращения инвесторов к финансированию экономики Казахстана.

Увеличение долговых обязательств перед иностранными инвесторами показали как государственный сектор, так и частный. Совокупный объем ценных бумаг, выпущенных органами госуправления и центральным банком и купленных нерезидентами за январь-сентябрь 2016 года, увеличился на $414 млн.

При этом объем долга по другим секторами экономики (кроме банков) вырос сразу на $626 млн.

Единственный сектор, к которому иностранные инвесторы теряют интерес ‒ это долги банковского сектора РК. За январь-сентябрь 2016 года объем обязательств банков перед нерезидентами по выпущенным ценным бумагам сократился на $222 млн, или на 6%.

Пять лет назад объем такого долга банков перед иностранными инвесторами был почти в 2 раза больше.

Международные финансовые институты предоставляют фондирование казахстанским банкам в основном для последующего кредитования малого и среднего предпринимательства.

По проектам ЕБРР в 2016 году банкам РК было предоставлено $80 млн, это ниже уровня 2015 ($98 млн) и 2014 ($105 млн) годов.

По линии Всемирного банка (через IFC) последний крупный транш банкам РК был предоставлен в 2013 году, на $70 млн. В течение последующих трех лет IFC предоставил заем только одной финансовой организации в Казахстане - KMF, лидеру национального рынка микрокредитования. Объем финансирования составил $5 млн.

В этом году IFC вернулся к активному сотрудничеству в регионе и сразу с синдицированного займа в $44 млн. Финансирование вновь получил KMF ‒ по условиям сделки средства будут предоставлены несколькими траншами в нацвалюте (в эквиваленте около 14,5 млрд тенге) для исключения валютных рисков для клиентов микрофинансовой организации.