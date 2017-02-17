В Казахстане летом пройдут выборы депутатов Сената

В Казахстане в текущем году пройдут четыре избирательные кампании. Об этом сегодня сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев в ходе открытого заседания ЦИК РК,

«Уже в этом году нам предстоит организовать и провести 4 избирательные кампании. Одна из них уже происходит сейчас, в 58 избирательных округах идет выдвижение кандидатов на выборы депутатов маслихатов вместо выбывших, которые состоятся 26 марта. Не позднее 30 июня 2017 года должны быть проведены очередные выборы депутатов Сената вместо избранных 19 августа 2011 года», - сказал Берик Имашев.



