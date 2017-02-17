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Крупное ДТП на Ленгерском шоссе в ЮКО: Водитель подвозил случайных попутчиков

17 февраля 2017, 11:51

Состояние двоих из пяти человек, попавших в аварию, расценивается, как тяжелое.


Пострадавшие в ДТП на Ленгерском шоссе пассажиры иномарки рассказали, что все они сели в машину по пути в Шымкент и не знали водителя, передает Otyrar.kz.

Напомним, авария произошла около 10 часов утра на отрезке автотрассы между поселками Бадам-1 и Бадам-2. На дороге столкнулись Mercedes-Benz и Volkswagen Passat. По официальной информации ДВД ЮКО, Mercedes с полным салоном пассажиров занесло на скользкой дороге, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. От удара Mercedes выбросило в придорожный кювет.

В результате ДТП пострадало пять человек, в том числе беременная женщина, за жизнь которой сегодня борются врачи шымкентской городской больницы. Будущая мама находится в отделении реанимации под пристальным надзором специалистов, она в сознании. Состояние двоих из пяти человек, попавших в аварию, расценивается, как тяжелое. К примеру у поступившего в БСМП 32-летнего мужчины многочисленные переломы, разрывы внутренних органов. Его прооперировали в экстренном порядке.

Похоже, что водитель Mercedes-Benz, по вине которого пострадали люди, подрабатывал частным извозчиком. Предполагаемый виновник аварии от госпитализации отказался, он отделался легкими травмами.

Фото: otyrar.kz

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