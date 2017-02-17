Президент Туркменистана принес присягу и вступил в должность

По итогам выборов действующего главу государства Бердымухамедова отдали голоса 97,69% избирателей, из числа принявших участие в голосовании.

Вновь избранный президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии инаугурации, проходящей во Дворце Рухыет, принес присягу "на верность стране и народу". Об этом сообщает газета "Туркменистан: золотой век", передает передает ТАСС





Положив правую руку на конституцию страны произнес слова президентской присяги, дав торжественную клятву "свято и добросовестно, с честью и неустанно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", а также "защищать государственную независимость и статус нейтралитета Туркменистана" и "посвятить все свои силы и способности единению туркменского народа, защите его мирной жизни, использовать все возможности для того, чтобы туркменистанцы еще более возвеличивали славу нынешних и будущих поколений туркменистанцев; верой и правдой служить туркменскому народу".





После этого новоизбранному главе государства было вручено удостоверение президента Туркменистана, прозвучал государственный гимн, "подхваченный всеми участниками торжественной церемонии".





Перед принятием присяги председатель Комитета по проведению выборов и референдумов (ЦИК) Гулмырад Мырадову сообщил, что в выборах главы государства 12 февраля приняло участие 3 млн 163 тыс. 692 избирателя, что составило 97,28 % от их общего числа. По итогам выборов действующего главу государства Бердымухамедова отдали голоса 97,69% избирателей, из числа принявших участие в голосовании.





"На основании постановления, принятого на состоявшемся 14 февраля 2017 года заключительном заседании ЦИК и в соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана кандидат Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов признан избранным президентом Туркменистана", - заключил Мырадов.



